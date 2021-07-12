تنفيذ 936 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال العام الجاري، مؤكداً دفع العمل بالموقع لسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمود مراد، معاون رئيس الجهاز، أنه تم تأثيث وحدة سكنية كنموذج لمساحة الـ75م٢ (غرفتين + صالة) لبيان تفاصيل الوحدة، وأن ترتيب الأثاث الجيد يوضح صلاحية الوحدة لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة المقبلين علي الزواج، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مرافق (مياه - صرف – كهرباء - الاتصالات(، وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي.