تموين بورسعيد: ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وبالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 150 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق حى الشرق فى المحافظة.

كما تمكنت الحملات التموينية التى تستمر على مدار اليوم بالمحافظة، من ضبط 100 كيلو جرام آخرين مستوردة وتُباع على أنها بلدية داخل إحدى محال الجزارة فى حى الشرق أيضاً.

يذكر أن، مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، قد شنت حملة تنفيذا لتوجيهات ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبرئاسة خالد فهمى، مدير الرقابة التموينية، محمد عرض، وكيل المديرية، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة التموينية، وعدد من مفتشى التموين، وتستمر الحملات خلال الأيام المقبلة وفى ايام عيد الأضحى المبارك.