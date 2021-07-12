"تموين الإسكندرية" تعلن انتهاء موسم القمح بتوريد 126 ألف طن مطابق للمواصفات

الإسكندرية جاكلين منير

قال محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية قد أنهت أعمالها بنجاح هذا الموسم بتحقيق توريد كميات من الأقماح المحلية منذ بداية التوريد حتى نهاية موسم التوريد، بإجمالى 126 ألفا و500 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، مؤكدا أن هذا الموسم من المواسم المتميزة فى كميات الأقماح المحلية الموردة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أن اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين، وعضوية عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة و عضوية العاملين المعنيين، حيث تم تسليم الأقماح الموردة بصومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها 90 الف طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن وصومعة الناصرية والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن .