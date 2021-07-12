تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية، حول مقتل ربة منزل على يد زوجها عامل فى العجوزة بسبب خلافات أسرية، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليها، للوقوف على ظروف وملابسات مقتلها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن خلافات أسرية نشبت بين المتهم والمجنى عليها في منطقة العجوزة، دفعت الزوج لأن يسدد عدة طعنات لزوجته، لتفارق الحياة. ووجهت النيابة للزوج تهمة القتل، وواجهته بالتحريات الأولية ومازالت التحقيقات جارية معه. انتقل المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة ومعاونه النقيب أحمد فاروق إلى محل الواقعة وتبين أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، اعتدى عليها زوحها بسكين بسبب خلافات أسرية. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.