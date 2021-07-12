اليوم السابع
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تعرف على طرق الاستعلام عن مخالفات سيارتك دون الذهاب لوحدة المرور

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:12 م
تعرف على طرق الاستعلام عن مخالفات سيارتك دون الذهاب لوحدة المرور تحرير مخالفة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتيحت للسائقين الاستعلام عن المخالفات لكافة السيارات، من خلال رابط عبر بوابة الحكومة المصرية، وخدمات المرور الإلكترونية، لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات لمنع انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية، ويتم الاستعلام عن المخالفات بمجموعة من الإجراءات، وهي:
 
- الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر شبكة الإنترنت
- اختر خدمات المرور.
- اضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- كتابة رقم اللوحة بشكل صحيح.
- اضغط على عرض المخالفات المرورية.
-سيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات 
-فى حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومى لمالك السيارة 
 
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع الخدمات الإلكترونية، والتحويل الرقمي للتخفيف على المواطنين في الوقت، وتخفيف الضغط على المواظفين، بالإضافة إلى تقليل التكدس والتجمعات بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
 

الاستعلام عن المخالفات

أخبار الحوادث

بوابة الحكومة المصرية

طريقة الاستعلام عن مخالفة سيارتك

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