تشديد الإجراءات الاحترازية قبل دخول لجان الثانوية العامة بالعجوزة.. فيديو وصور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت مدرسة قومية بالعجوزة، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع دخول طلبة الثانوية العامة للشعبة العلمية.



ويؤدى الطلاب اختبار اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.





وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .

































