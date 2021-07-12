تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس للأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط الجديدة.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الأحد، حفل تدشين وتكريس كنيسة القديسين العظيمين بطرس وبولس هامتى الرسل بمدينة أسيوط الجديدة والتابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بحضور الأنبا كيرلس وليم مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، والدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بين العائلة المصرية بأسيوط والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس على نائب رئيس الجهاز ولفيف من الآباء الفرنسيسكان والراهبات وشعب الايبارشية .

وبدأت الاحتفالية بإقامة الصلوات بمشاركة الأنبا كيرلس وليم والأنبا دانيال لطفى وآباء الكنيسة ثم كلمة الأنبا كيرلس وليم التى رحب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا فى حفل التدشين والتكريس، موجها تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمجهوداته وإنجازاته فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال التوسع فى إقامة المدن الجديدة بجميع المحافظات، وفتح مجالات التنمية فى كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين داعيا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالى مصر لاستكمال مسيرة التنمية .

و وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - خلال مكالمة هاتفية مع الدكتور محمد عبدالمالك ونيافة الأنبا كيرلس وليم – تحية إعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط ولمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة الاحتفال، داعيا الجميع بنشر رسالة الحب والتسامح والأخوة الإنسانية تفعيلا لوثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والتى تشكل الوثيقة الأهم فى تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان .

كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – التهنئة لمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك ولجميع الحضور بمناسبة تدشين وتكريس الكنيسة بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تعتبر منبرا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، لافتا إلى أن "وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام والقضاء على العنف والتطرف واعتماد الحوار والتفاهم والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان، مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر يجسد رمزاً لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري وهو ما نراه جلياً من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (1)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (2)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (3)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (4)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (5)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (6)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (7)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (8)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (9)



تدشين كنيسة القديسين بطرس وبولس (10)