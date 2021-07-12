تحقيقات سرقة سيارات مصر القديمة تكشف: المتهم ينفذ جرائمه بأسلوب كسر الزجاج

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المسجل خطر المتهم بسرقة محتويات السيارات بمنطقة مصر القديمة، سبق اتهامه فى جريمتين بأسلوب كسر الزجاج، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بالجيزة، بأنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفى الأيسر للسيارة وسرقة (هاتف محمول – مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل السيارة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها وضبط (2 هاتف محمول مجهولين المصدر - قطعة كسر بوجيه) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وأقر بأن باقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أُخرى بذات الأسلوب، واعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوبى "كسر الزجاج - المغافلة".