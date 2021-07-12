بعد تدشين البابا تواضروس الثانى.. 10 تواريخ هامة عن كنيسة النوبارية الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوباريةالتابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل بهالكنيسة القبطية اليوم.



الكنيسة من الداخل

وخلال السطور التالية نوضح تاريخ كنيسة النوبارية الجديدة بعد تدشينها اليوم.

1 – فى عام 1997 شهدت الكنيسة زيارة نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح ونيافة الأنبا تواضروس الأسقف العام (قداسة البابا تواضروس الثانى) للنوبارية وتقديم طلب لجهاز المدينة لإنشاء كنيسة بها.

2- فى 16 فبراير2002 تم تكليف الخادم سعدالله عبدالملاك بخدمة الأسر المسيحية في مدينة النوبارية.

3- فى 21 فبراير 2003 تمت سيامة القس يوحنا عبد الملاك كاهنًا لخدمة مدينة النوبارية.

4 – فى 3 أغسطس 2010 صدر قرار بتخصيص أرض لبناء كنيسة بمدينة النوبارية.

5 – فى 3 يناير 2011 مطرانية البحيرة تتسلم الأرض من جهاز مدينة النوبارية.

6 – فى 2013 صدر القرار الجمهوري رقم 345 لبناء الكنيسة.

7 - فى 25 أغسطس 2013 صدور الترخيص بالبناء.

8 – فى 16 نوفمبر 2013 تم بناء السور الخارجي وتعديل مناسيب التربة والحصيرة الأساسية.

9- فى 5 ديسمبر 2013 وضع حجر الأساس بيد نيافة الأنبا باخوميوس.

10 – فى 28 ديسمبر 2013 تم تأسيس وتشييد الدور الأول (كنيسة الشهيد مارجرجس)

11- فى فبراير 2014 حتى مارس 2015 بناء الدور الثانى (كنيسة الرسولين بطرس وبولس) والقباب والمنارات.



الكنيسة

13 - من فبراير 2016 م حتى 2018 استكمال أعمال البناء والتشطيب الداخلى والخارجى للكنيسة ورفع أجراس الكنيسة.

14- من 2018 حتى يوليو 2021 استكمال التشطيبات النهائية للكنيسة وتثبيت حامل الأيقونات أمام الهيكل وأيقونات الكنيسة.

15 – فى 12 يوليو (عيد الرسل) 2021 تدشين الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني ونيافة الأنبا باخوميوس وثمانية من الآباء الأساقفة.