بايدن يدعو النظام الكوبي لتلبية مطالب المحتجين

(أ ش أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الحكومة الكوبية يجب أن تحترم حقوق شعبها وأن تقف إلى جانب المتظاهرين، بعد يوم من خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع هافانا فيما يُعتقد أنه أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد.

وأضاف بايدن - في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن "الشعب الكوبي يؤكد بشجاعة الحقوق الأساسية والعالمية، إن هذه الحقوق، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي والحق في تقرير مستقبلهم بحرية، يجب احترامها".

وتابع أن "الولايات المتحدة تدعو النظام الكوبي إلى الاستماع إلى شعبه وتلبية احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية بدلاً من إثراء أنفسهم.. الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الكوبي ودعوته الواضحة إلى الحرية والإغاثة من القبضة المأساوية للوباء ومن عقود القمع والمعاناة الاقتصادية التي تعرضوا لها من قبل النظام الاستبدادي الكوبي".

وبدأت الاحتجاجات ضد الحكومة الكوبية في جميع أنحاء البلاد أمس الأحد، بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وما تلاه من أزمة اقتصادية.

وتظاهر مئات الأشخاص في حي ليتل هافانا في مدينة ميامي الأمريكية، أمس الأحد، تضامنا مع الشعب الكوبي.

ودعا المشرعون الجمهوريون إدارة بايدن إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الشعب الكوبي.