بالأرقام.. تعرف على قيمة ما تم صرفه للعاملين بالمشروعات السياحية من صندوق إعانة الطوارئ

كتب محمد أسعد

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن بدء صندوق إعانة الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة صرف الدفعتين السادسة والسابعة من الدفعات المخصصة للعاملين بالمنشآت والمشروعات السياحية بمختلف أنشطتها للتخفيف من آثار أزمة كورونا على تلك المشروعات والعاملين بها.

وفي تقريره السنوي، نشر الاتحاد ما تم صرفه في الدفعات من الأولى للخامسة، حيث قام بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وصندوق إعانات الطوارئ بتجميع طلبات المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها وتقديمها للصندوق، وفقا للشروط والنماذج التي اقترحها الاتحاد ووافق عليها الصندوق لتسهيل صرف إعانات الطوارئ للعاملين وبدء الصرف في شهر أبريل 2020 ومازال مستمرا، ويوضح الجدول التالي ما تم صرفه.



الأرقام المنشورة بالتقرير السنوي للاتحاد

الجدير بالذكر أنه فور اندلاع أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة السياحة وصدور قرار رئيس الوزراء بصرف اعانات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين المتضررين من تداعيات ازمة فيروس كورونا، بدأ اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف وبالتنسيق مع الغرف السياحية الخمس واخطارهم بالأوراق والاجراءات المطلوبة للحصول على دعم الصندوق وتلقي طلبات الحصول علي تلك الإعانة والتواصل مع وزارة القوى العاملة تمهيدا للصرف، وهو ما تم في الدفعات السابقة، وفيما يخص الدفعتين السادسة والسابعة من الإعانة، فقد تلقى الاتحاد حوالي الفين طلب حصول على الإعانة تم رفعها إلى الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة والذي قام بالموافقة عليها جميعا، وتتواصل حاليا عمليات الصرف للمستحقين وهناك بعض الطلبات التي لم تستوفي أوراقها وخاطب اتحاد الغرف السياحية أصحاب هذه الطلبات لاستكمال أوراقهم للحصول على الإعانة.