انقلاب مجنزرة عملاقة أثناء نقلها وسط أحد الشوارع بشرق روسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهد الطريق العام بمدينة يوجنو ساخالينسك، بشرق روسيا، انقلاب مجنزرة روسية على الطريق، وأظهرت لقطات فيديو الدبابة العملاقة وهي منقلبة على ظهرها وسط الطريق، بينما يصورها المارة من سيارتهم، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.

ووقع حادث انقلاب المجنزرة عند مدخل المدينة صباح اليوم، في الساعة السابعة بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، دون وقوع إصابات وسط الطاقم المتخصص في نقل المجنزرات الروسية إلى مدينة يوجنو ساخالينسك.



صور المجنزرة



انقلاب المجنزرة

وتسلمت القوات الخاصة الروسية العام الجاري مروحية مدرعة جديدة أطلقت عليها تسمية "الدبابة الطائرة". وهي مروحية "مي- 8 آ إم تي شا- في إن".



المجنزرة على ظهرها

وقالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصادر لها في وزارة الدفاع الروسية إن المروحية ستخضع الخريف المقبل للاختبارات في الجيش الروسي كي يكون النموذج المزود بالصواريخ الموجهة جاهزا في عام 2021. أما النموذج المزود بالصواريخ غير الموجهة فسيتم إعداده للاختبار مطلع العام الجاري.

وتستطيع المروحية تدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية على بعد 20 كيلو مترا. وبوسعها أن تحمل طنيْن من القنابل الجوية و4 صواريخ بعيدة المدى من طراز "هرمز" أو 8 صواريخ " أتاكا" فوق الصوتية.

ويتوقع أن تتزود المروحية بمحرك مطور قوي. أما قدرتها النارية فتتفوق على المروحيات الضاربة.