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امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. الألماني سهل للطالب المُدرب والفرنساوى مفيش أسهل منه

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:18 م
امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. الألماني سهل للطالب المُدرب والفرنساوى مفيش أسهل منه طلاب الثانوية العامة
كتبت شيماء سمير

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بدأ طلاب الثانوية العامة منذ يومين موسم امتحانات هذا العام بالنظام الجديد الذي أعلنت عنه الوزارة، وخضع اليوم طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي تتنوع بين الألماني والفرنساوى وغيرهما، لكن تعتبر هاتان المادتان من أكثر المواد التي يختارها الطلاب في المرحلة الثانوية لدارستهما، وعقب الانتهاء من الامتحان، ووفقًا لآراء الكثير من الطلاب سألنا الأستاذ أحمد غيث مدرس مادة اللغة الألمانية، والأستاذ عمرو حجازي مدرس مادة اللغة الفرنسية عن رأيهما في امتحان اليوم.

يقول الأستاذ أحمد غيث عن مادة اللغة الألمانية: "مبدئيًا الامتحان ألطف من الامتحانات التجريبية، والطالب اللي اتدرب كويس مع مدرسه من أول السنة هيتعامل بسهولة مع الامتحان، أما الطالب اللي بيعتبر اللغة التانية لا تستحق المتابعة طول العام، وممكن يلمها في آخر شهر هو اللي ممكن يعاني من الامتحان النهاردة وفى رأيي أن الامتحان 75%؜ للطالب المتوسط و25% للطالب المتميز."

كما أكد الأستاذ عمرو حجازي أن اللغة الفرنسية أيضًا جاءت سهلة جدًا للطلاب كالعادة، وأنه لم يتلقَ أية شكوى من طلابه بخصوص الامتحان، ومن خلال اطلاعه على بعض الأسئلة عن طريق الطلاب، فهو يجد أن الاختبار جاء في مستوى الطالب العادي.


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