النيابة تحيل شابين لمحكمة الجنايات بعد اتهامهما بقتل صديقهما بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أحالت النيابة العامة بالغردقة شابين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل صديقهما عمدًا وإخفاء جثته بمنطقة جبلية بالغردقة، مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات فى القضية، وذلك بعد أن انتهت النيابة من تسلم تقرير الطب الشرعى والأدلة الجنائية وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود.

ترجع تفاصيل القضية لشهر مارس، عندما ورد بلاغ للواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، يفيد بالعثور على جثة بمنطقة جبلية قريبة من منطقة النجدة السكنية شمال الغردقة.

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد عبد الهادى مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف تفاصيل الحادث والقبض على الجناة .

وعقب ساعات من العثور على الجثة توصل رجال المباحث إلى أن الجثة لشاب يدعى "م . ع" يبلغ من العمر 18 عاما متغيب منذ فترة، وتم نقل الجثة لمستشفى الغردقة العام بعد معاينة النيابة، وتم استخراج تصريح الدفن وتسليمه لأسرته.

وكثف رجال مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، من جهودهم وتوصلت التحريات للمتهمين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طالب 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه 20 سنة، فتم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى.

وتبين أنهما تخلصا من المجنى عليه بسبب خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه، لاقتراض المتهم أموالا من المجنى عليه ورفض ردها، فقام المتهم الثانى بإيهام المجنى عليه بعثوره على كمية من مخدر الحشيش وإخفائها بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وطلب منه الذهاب معه لإعطائه نصيبه منها نظير المبلغ المالى، واصطحبه لمكان العثور، ولدى وصولهما طلب المتهم الثانى من المجنى عليه الحفر بذات المكان لاستخراج المواد المخدرة، وأثناء ذلك قام المتهم بخنقه فأودى بحياته، واستوليا على هاتفين كانا بحوزة المجنى عليه.