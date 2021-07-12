وقال شالينبرج - فى تصريح اليوم - أن النمسا ترفض تمامًا دعوة الحكومة الأفغانية إلى تعليق عمليات الترحيل لمدة 3 أشهر بسبب الأزمة الراهنة.

وأوضح الوزير أنه على الرغم من انسحاب القوات الدولية إلا أن النمسا لن تدير ظهرها إلى أفغانستان ولكن ملف اللاجئين له وضع خاص، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يظل أحد أكبر الداعمين والممولين لأفغانستان.

وقال إنه لا يمكن أن تظل أوروبا تتعرض لضغوط الدول الأخرى بشأن قضايا الهجرة، لافتًا إلى أن النمسا والعديد من الدول الأوروبية تقوم بترحيل فقط مرفوضى اللجوء إلى أفغانستان.