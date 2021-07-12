المجلس الرئاسي الليبي: ملتزمون بخارطة الطريق من أجل تسليم السلطة لجهة منتخبة

كتب أحمد جمعة

استعرضت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسى الليبى "نجوى أوهيبة" للصحفيين، الخطوات التى اتخذها المجلس مع الحكومة ووزارة الصحة باتخاذ التدابير الصحية لمجابهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مؤكدا أن رئيس المجلس الرئاسى شدد خلال لقائه وزير الصحة الدكتور "على الزناتي"، على ضرورة وضع تدابير صحية فى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، والإسراع فى تسهيل عودة الليبيين العالقين فى الخارج والتقيد بما يلزم من إجراءات صحية لدى عودتهم للوطن، لضمان سلامتهم والحد من تفشى الوباء.

وفيما يخص ملف المصالحة أعلنت وهيبة، خلال المؤتمر الصحفى عقدته مساء اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس، عن قرب الإعلان عن تسمية هيئة إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والاستمرار فى عقد ملتقيات المسارات الأخرى.

وأشارت فى السياق نفسه لجهود توحيد المؤسسة المصرفية، واستلام المجلس الرئاسى خلال اليومين الماضيين النسخة الكاملة لتقرير المراجعة والتدقيق لحسابات المصرف المركزي، بعد قرابة ثلاث سنوات من العمل من قبل شركة "ديلويت" المتخصصة فى التدقيق والمراجعة، وترحيب الصديق الكبير ونائبه على الحبرى بصدور التقرير، واستعدادهما لدراسة ما جاء فيه لوضع المقترحات قيد التنفيذ، عملا بكل ما من شأنه أن يحقق توحيد المصرف المركزي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة المصرف.

وأعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إلغاء المجلس لقرار وزارة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين فى سفارات دولة ليبيا بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية، والمعايير المهنية.

وأشارت لخطوات مماثلة سيتخذها المجلس قريبًا، وبعد استكمال مشاوراته، بتكليف شخصية توافقية تكلف بمهام وزير الدفاع، وعدد من الوكلاء فى إطار جهوده الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعد توصل لجنة 5+5 إلى افتتاح الطريق الساحلى الرابط بين سرت ومصراتة.

وفى معرض ردها على أسئلة الصحفيبن، حول تصريح عضو المجلس الرئاسى موسى الكونى بإصدار مرسوم بقوة القانون لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، أكدت بأن المجلس الرئاسى ولعدم توصل ملتقى الحوار مؤخرًا إلى قاعدة دستورية فإنه يسعى جاهدا لإحداث توافق بين مجلسى النواب والدولة، لإصدار قاعدة دستورية والالتزام بخارطة الطريق من أجل تسليم السلطة لجهة منتخبة.