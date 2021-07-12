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اللغة الأجنبية الثانية للثانوية تضمد جراح العربى.. والطلاب: راضون بمستوى الامتحان

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:37 م
اللغة الأجنبية الثانية للثانوية تضمد جراح العربى.. والطلاب: راضون بمستوى الامتحان طلاب الثانوية العامة يعبرون عن رضاهم بمستوى اللغة الأجنبية الثانية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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عبر عدد كبير من طلبة الثانوية العامة للشعبة العلمية عن رضاهم بمستوى امتحان اللغه الأجنبية الثانية، مؤكدين أن مستوى الامتحان كان فى المتناول.
 
وأكد طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، بمدرسة قومية العجوزة، أن مستوى الامتحان كان فى المتناول، باستثناء سؤال أو اثنين بهما صعوبة.
 
وفى السياق، شهدت مدرسة قومية بالعجوزة، تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اثناء دخول طلبة الثانوية العامة للشعبة العلمية، صباح اليوم للجان لاداء الامتحان.
 
ويؤدى الطلاب اختبار اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
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