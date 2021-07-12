وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ، تعليقا على أنباء حول تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا:"لقد تم اتخاذ قرار بتمديد العقوبات،ولا يوجد شيء جديد هنا،علينا العمل في ظروف صعبة " .

وأضاف بيسكوف:" أن مثل هذه القرارات لا تفتح أبدا آفاقا جديدة لتطبيع العلاقات بين موسكو وبروكسل".

وفى ما يتعلق بمدى ارتباط تمديد العقوبات بمبادرة فرنسا وألمانيا لعقد اجتماع مع روسيا، قال بيسكوف: "تعلمون أن هناك وجهات نظر مختلفة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، ومبادرة برلين وباريس لم تكن مدعومة من قبل العديد من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بخصوص إقامة الاتصالات".

يُشار إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد مؤخرا أن بروكسل لا تنوي تطبيع العلاقات مع موسكو بسبب عدم تطبيق الأخيرة لاتفاقيات مينسك، مجددا عدم اعتراف التكتل بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. يُذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا في وقت سابق تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر أخرى، أي حتى 31 يناير 2022 .