القوى العاملة تعلن تعيين 262 شاباً وإصدار 134 شهادة قياس مهارة ببورسعيد

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 262 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 4 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1097 شاباً منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 134 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 72 شكوى ، تم تسوية 4 شكاوي، وحفظ 16 منها ، وإحالة 10 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 40 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً لـ" العمالة غير المنتظمة " المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج ، و 8 منح مولود بمبلغ 16 ألف جنيه ، و منحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و صرف 10 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 48 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 533 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 34 محضراً عمالياً، وعقد 8 ندوات توعية استفاد منها 149 عامل، فضلاً عن التفتيش على 397 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 38 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن عقد 12 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 110 عامل، و متابعة 176 منشأة لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، وتم الانتهاء من دورتين تدريبيتين على الأعمال الكهربائية، وريادة الأعمال لـ 25 متدرب بالمديرية، كما تم إجراء المقابلة الشخصية لـ 8 متدربين في مركز تدريب شركة الضفائر.