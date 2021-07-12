اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن دواجن فاسدة في القاهرة

الإثنين، 12 يوليه 2021 08:50 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن دواجن فاسدة في القاهرة دواجن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن دواجن فاسدة ، وحرر محضر بالواقعة.

 

ونجح رجال مباحث تموين العاصمة ، في ضبط 3 طن "مقطعات دواجن"معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.


محافظة القاهرة

دواجن فاسدة

ثلاجة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة