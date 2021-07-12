القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن دواجن فاسدة في القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 طن دواجن فاسدة ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث تموين العاصمة ، في ضبط 3 طن "مقطعات دواجن"معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.