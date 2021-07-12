اليوم السابع
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الفاتيكان: البابا فرنسيس سيظل في المستشفى بضعة أيام أخرى

الإثنين، 12 يوليه 2021 09:00 م
الفاتيكان: البابا فرنسيس سيظل في المستشفى بضعة أيام أخرى بابا الفاتيكان
(أ ش أ)

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أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس سيبقى في المستشفى بضعة أيام أخرى ليكمل تعافيه عقب الجراحة التي خضع لها الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني - في بيان نقله موقع أخبار الفاتيكان الرسمي. - أن البابا (84 عاما) أكمل علاجه بعد الجراحة التي خضع لها، لكنه سيظل في مستشفى "جيميلي" في روما لبضعة أيام أخرى من أجل إكمال العلاج الطبي وإعادة التأهيل على أفضل وجه".

وظهر البابا فرنسيس أمس لأول مرة أمام الجمهور منذ خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء، حيث ألقى خطبته التقليدية ليوم الأحد من نافذة الطابق الـ11 في المستشفى.

وكان الفاتيكان قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن البابا سيبقى في المستشفى لمدة سبعة أيام، وذلك بعد يوم من خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

 

 

 


بابا الفاتيكان

روما

إيطاليا

البابا فرانسيس

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