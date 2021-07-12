العلاج والكشف مجانا.. قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ لقرى حياة كريمة ..لايف وصور

رصدت عدسة اليوم السابع انطلاق القافلة العاشرة لجامعة كفر الشيخ لقرى حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، ضمن القوافل الطبية التى تنظمها كلية الطب والمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، وكلية التمريض، لإجراء الكشف الطبى على أهالى قرى مطوبس، ومن بينها قرية بنى بكار .





قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تعمل جاهدة على خدمة المجتمع، وتقدم كل امكانياتها للمشاركة فى المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية " للريف المصري" حياة كريمة "، وتمكنت الجامعة من إطلاق 10 قوافل طبية، وعدد من القوافل الخدمية التى تخدم أهالى قرى مطوبس، وهذه هى القافلة الثانية فى نفس الشهر.

وأضاف دسوقي، هناك تعاون بين الجامعة والمحافظة ،لخدمة أهالى المحافظة، مؤكداً أننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين، لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.

وقال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وقال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الطب بالتعاون مع المستشفى الجامعى تقدم كل الخدمات الطبية لأهالى كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، وجاءت فكرة القوافل الطبية، لخدمة الأهالى فى كل قرى المحافظة وخاصة قرى حياة كريمة .

وأكد الدكتور طه إسماعيل ،عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ ،أن الكلية تضع كل إمكانياتها لخدمة المجتمع سواء فى الجانب التثقيفى سواء الهاص بخطورة ختان الإناث أو خطورة الزواج المبكر أو الاستشارات الطبية ،إضافة إلى الخدمات الطبية التى تقدمها الكلية لأهالينا بالقرى بمشاركة هيئة التدريس بالكلية .

وقال الدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ ،ان المستشفى تستقبل عدد كبير من الأهالى سواء من داخل أو خارج المحافظة ،لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم من كشف و اشعات وتحاليل وعمليات متعددة فى كافة الأقسام، إضافة للمشاركة فى مبادرة حياة كريمة ،باجراء الكشف الطبى على الأهالى بكل التخصصات التى تضمها المستشفى، من خلال وفد يشارك فى القوافل.

وقال الدكتور طارق عبد الباقى ،القافلة اتجهت لقرية بنى بكار بمطوبس، لتقديم خدمات طبية لأهالى القرية والقرى المجاورة، ويجرى الكشف المجانى على جميع المرضى تخصصات الباطنة والأطفال والفم والأسنان على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين؛ كما جرى صرف العلاج فى تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.