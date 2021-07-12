اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 06:25 م
أكرم القصاص
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العراق والأمم المتحدة يبحثان مكافحة المخدرات والجريمة

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:00 م
العراق والأمم المتحدة يبحثان مكافحة المخدرات والجريمة الامم المتحدة
(أ ش أ)

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 بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم /الاثنين/ مع ممثل عن الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في العراق.

وقال مكتب الغانمي - في بيان - " إن منسق برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العراق علي البرير، بحث مع الغانمي جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة بمختلف صورها".

وأضاف وزير الداخلية العراقي، أنه تم بحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية العراقية ومكتب الأمم المتحدة بما يخدم المصلحة العامة وسياسة وزارة الداخلية.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة مكافحة المتفجرات بالعراق، اليوم /الاثنين/، إبطال مفعول عبوتين ناسفتين تم إعدادهما لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه "تم تشكيل فريق متخصص من خبراء مكافحة المتفجرات والتوجه إلى محافظة صلاح الدين للتعامل مع أجسام غريبة تم العثور عليها في قرية السلام ضمن قضاء تكريت".

وأضافت أنه "تم إبطال مفعول العبوات اللاصقة محلية الصنع والتي كانت تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية وفقا للإجراءات القياسية".

 

 

 


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