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العثور على جثمان شاب متوفى داخل جراج بجوار مزلقان أشمون بالمنوفية

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:06 م
العثور على جثمان شاب متوفى داخل جراج بجوار مزلقان أشمون بالمنوفية اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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عثر أهالي مدينه أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، على جثمان شاب داخل جراج بالقرب من مزلقان المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بعثور عدد من آهالي مركز أشمون علي جثمان شاب داخل جراج بجوار مزلقان قطار محطة أشمون، وجاري فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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