"الشياحة" منطقة متكاملة الخدمات بوسط سيناء ضمن مبادرة "حياة كريمة".. بناء 25 منزلا ومحطة مياه ومشغلا للفتيات بدعم من الأزهر الشريف.. التجمع السكنى نواة لمنطقة متكاملة لجذب الأهالى وخلق حياة وسط الصحراء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت قرية "الشياحة" بنطاق مركز نخل بوسط سيناء تواصل تشطيبات مشروع إنشاء منازل ومرافق ضمن مبادرة حياه كريمة بتمويل من الأزهر الشريف.

قال سيلمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن الإنشاءات الجديدة بدأت من الصفر حيث لم تكن تتواجد أى إنشاءات ومرافق خدمية وبيوت بالمكان، وتم إنشاء التجمع السكنى بالكامل ليكون نواة لمنطقة سكنية متكاملة لجذب السكان وتحقيق حياه كريمة لهم.

وأشار إلى أنه فى هذا السياق قام بيت الزكاة بالأزهر الشريف بدعم وتنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى استجابة لما اقترحه وطالب به أهالى المنطقة وفق طبيعة ومتطلبات السكان.

وأشار إلى أن المشروعات التى تمت وجارى استكمال أعمال التشطيبات النهائية بها هى 25 منزلا ومسجدا ومشغلا وورشة ومحطة تحلية.

أضاف أنه يتابع على رأس لجنة تنفيذية من مجلس المدينة وفقا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، كافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الأزهر الشريف لسرعة الاستكمال والتسليم وبدء تسكين المواطنين المستحقين فى هذه المنازل.

وجارى إنشاء 25 منزل بالمدينة تنفيذ جهاز تعمير سيناء ضمن خطة الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السيناوى ومن أجل حياة كريمة، وإنشاء محطة التحلية الجديدة بمحطة المياه بقرية الكونتلا، والتى تأتى ضمن مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة لأبناء مدينة نخل.

وفى سياق متصل قال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، إن أبرز الخدمات الجارى تنفيذها من مشروعات أخرى بنطاق مركز نخل هى الانتهاء من وصول معدات نظافة جديدة للمدينة، وتواصل أعمال الرصف للشوارع فى المدينة وتنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه على بئر 7 بنطاق مدينة نخل، رصف وإنشاء طرق بطول 2 كيلو بقرية النثيلة، ينفذها جهاز تعمير سيناء، وإنشاء سدود جديدة على مسارات الأودية، وبئر أعماق بقرية "البروك" بعمق 1502 متر، ينفذه جهاز جهاز الرى، وإنشاء خط كهرباء جهد متوسط لتجمع أم "غريقده" تنفيذ جهاز تعمير سيناء، والعمل فى إنشاء مدرسة نخل الثانوية الصناعية وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية، التى تم وضع حجر الأساس لها فى شهر أبريل الماضى وجارى مراحل التنفيذ بتكلفة 16 مليون و887 ألف و682 جنيها، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة، وتضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين.

وقال انه سبق وتم تنفيذ مشروعات أعمال توسعة وازدواج طريق وسط المدينة من اتجاه النقب، ورصف طريق الأربعين ضمن، والعمل فى خط الجهد المتوسط الواصل إلى تجمع أم غريقه ضمن خطة جهاز تعمير سيناء .

كما سبق وتم تنفيذ مشروعات خدمية فى نطاق مركز نخل وتضمنت تركيب محول كشك 300 ك ف أ بحى الجديد بالقرية الرائدة وأعمدة جهد منخفض بالمشتملات بالقرى التابعة لمركز نخل خطة 2020 / 2022، وإنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه التمد باتجاه النفق وإنارة مفارق قرية النثيلة بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 /2021،وانارة مفارق ( النقب- طابا – الكنتلا) وانارة الطريق الدولى المار داخل قرية النقب ومحاولة 100ك ف أ بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 / 2021،ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 1.5 كم وتوريد وتركيب محول قدرة 100 ك – ف – أ وأعمدة جهد منخفض بتجمع المساعيد بقرية الكنتلا مركز نخل خطة 2020 / 2021، وتنفيذ مشروع ربط قرية رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلو مترا، والمشروع ربط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل، والانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع فى اتجاه السويس وطريق العريش، والإنارة شملت كافة الشوارع، وتغطية كل احتياجات المركز وأصبحت الشبكة تغطى كل مكان بالأعمدة التى تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء هى مسلوبة بطول 8 م وكشاف ليد 100 واط، بأعداد وصلت لـ 1200 عامود و1200 كشاف.

وقال انه يتواصل العمل فى إنشاءات التجمعات التنموية بوسط سيناء فى اخر مراحل تجهيزها تمهيدا للتسليم للموطنين، وتوصيل المرافق الخدمية لها وتجهيز الأراضى الزراعية لتوزيعها على المنتفعين بواقع منزل ومساحة 5 أفدنة لكل منتفع، وتضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية وغيرها، إلى جانب الأسواق والمحلات التجارية ووحدات استديو وغرف الإقامة والخدمات المرتبطة بها، والتجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .. منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى : أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصه بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.