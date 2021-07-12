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"السيرة".. مشروع تخرج لطلاب كلية الآداب جامعة حلوان

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:27 م
"السيرة".. مشروع تخرج لطلاب كلية الآداب جامعة حلوان طلاب قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان، مشروعات التخرج الخاصة بشعبة الإذاعة والتليفزيون، في قاعة حسن حسني في الحرم الجامعي بعين حلوان.
 
وكان من بين مشروعات التخرج "فيلم السيرة" الصفحات المنسية فى التاريخ المصرى، الذى يبرز التضحيات التي ساهم فيها عدد من الأبطال، وجمعية اليد السوداء ودورها في ثورة 1919 والعديد من البطولات التي فعلها الفدائيون. 
 
وأثنت لجنة التحكيم على فيلم السيرة وأشادت باختيار الفكرة والاعتزاز بالتاريخ والاستعانة بسيرة الأبطال، وتكونت لجنة التحكيم من الإعلامي خيري رمضان، والإعلامي ألبرت شفيق والدكتور محمد سعيد محفوظ، وحضر الحفل الدكتور نائلة عمارة ورئيس قسم الإعلام وعدد من الأساتذة.
 
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كلية الاداب جامعة حلوان

جامعة حلوان

اعلام جامعة حلوان

ثورة 1919

فيلم السيرة

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