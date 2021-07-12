اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 03:54 م
أكرم القصاص
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السلطات الأمريكية تأمر بإخلاء المنازل بسبب حرائق الغابات غربى البلاد

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:54 م
السلطات الأمريكية تأمر بإخلاء المنازل بسبب حرائق الغابات غربى البلاد حرائق الغابات ـ صورة أرشيفية
كاليفورنيا (أ ش أ)

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أصدرت السلطات المحلية الأمريكية أوامر بإخلاء منازل العديد من السكان بسبب حرائق الغابات التى اشتعلت فى مساحة تتجاوز 768 ألف فدان من الأراضى فى 12 ولاية بغرب الولايات المتحدة، وأكثر من 500 ألف فدان فى كندا
 

ويكافح رجال الإطفاء - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - 55 حريقا كبيرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ أمس الأحد، بما في ذلك 11 في أريزونا، و10 في أيداهو، و9 في مونتانا، و6 في كاليفورنيا، و5 في أوريغون، وفقا لمركز مكافحة الحرائق الوطني.
 

وتسببت موجة الحرارة الشديدة التى امتدت عبر معظم المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادئ في الضغط على شبكات الكهرباء، وتأجيج حرائق الغابات، بما في ذلك حريق في جنوب ولاية أوريغون الذي شكل تهديدا للمنازل، وأدى إلى انقطاع الكهرباء.
 

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في معظم أنحاء تلك المنطقة، محذرة السكان من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تمثل خطرا على صحتهم، لاسيما الأطفال الصغار وكبار السن.


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