جاء ذلك فى مقابلة للسفير الامريكى مع جريدة " ايجبت دايلى نيوز" الناطقة بالانجليزية نشرت السفارة الامريكية مقاطعا منها على صفحتها الرسمية وشبكات تواصلها الاجتماعى فى القاهرة اليوم .

وأضاف السفير أنه " منذ استلام عملى فى القاهرة قبل عام و نصف ، اعمل انا و زملائى من اعضاء البعثة الامريكية فى مصر على تعزيز عملنا المشترك مع مصر لتعزيز الأمن الاقليمى و زيادة مبادلات التجارة و الاستثمار بين بلدينا ، حيث الولايات المتحدة كل ما تبذله القيادة المصرية من جهود لتطوير البنية التحتية فى مصر و حماية التراث الثقافى و تطوير التعليم للمصريين " .

وأشاد السفير الامريكى بدور مصر القائد فى بناء السلام فى الشرق الاوسط ، مؤكدا على ان الولايات المتحدة تثمن هذا الدور الكبير الذى تقوم به مصر لتحقيق استقرار المنطقة .. و قال " تجمعنا بمصر شراكة طويلة وعلاقات قوية ، سنعمل على تعزيزها فى قادم الايام ، و نشيد بما حققته مصر من تقدم على صعيد الحريات الدينية و حقوق المرأة " .

وبشأن الخلاف المصرى السودانى مع اثيوبيا حول سد النهضة .. قال السفير الامريكى فى القاهرة " ان الولايات المتحدة تدرك جيدا مدى اهمية الأمن المائى لمصر ، ونؤكد على دعمنا للموقف المصرى فى هذا الموضوع " وقال إن وزير الخارجية الامريكى قد عين مبعوثا خاصا للولايات المتحدة هو السيد جيفرى فيلتمان لمنطقة القرن الافريقى و الذى سيكون على رأس مهامه العمل على حل الخلاف حول السد الاثيوبى وقيادة ما تقوم به الادارة الامريكية من جهود فى هذا الصدد .

وقال السفير الامريكى إنه لولا الدبلوماسية و التحرك المصرى القوى لما أمكن التوصل الى وقف لاطلاق النار بين الاسرائيليين و الفلسطينيين مؤخرا و احراز نجاح فى هذا الأمر ، وهو ما عبر عنه الرئيس الامريكى فى كل اتصالاته مع الرئيس المصرى ومشاوراتهما معا لايصال الدعم الانسانى اللازم لغزة و اعادة اعمارها ، و اضاف ان وزير الخارجية الامريكى السيد بلينكين قد حمل فى زيارته الاخيرة للمنطقة " رسالة شكر من الرئيس الامريكى للرئيس المصرى على جهوده فى هذا الصدد و متطلبات اعادة اعمار ما خلفته الحرب فى غزة و مواصلة جهود بناء السلام فى اطار حل الدولتين " .

وحول العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية قال السفير الامريكى أن الولايات المتحدة هى ثانى اكبر شريك تجارى لمصر وان السوق المصرى هو اكبر و اهم سوق فى افريقيا للصادرات الامريكية ، و رابع اكبر سوق للمنتجات الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط ، فضلا عن كون الولايات المتحدة احد اهم المستثمرين فى مصر ، و قال " نعمل مع مصر لتعزيز نموها الاقتصادى و زيادة التبادل التجارى و الاستثمار معها " .

وقال كذلك ان التجارة المصرية الامريكية قد نمت بنسبة 76 فى المائة فيما بين عام 2016 و 2019 لتصعد من اقل من 5 مليارات دولار الى 8ر8 مليار دولار بنهاية العام 2019 .

كذلك بلغت قيمة الصادرات الامريكية لمصر 5.5 مليار دولار فى العام 2019 بزيادة نسبتها 57 فى المائة عنها فى العام 2016 ، وفى المقابل استقبلت الاسواق الامريكية صادرات مصرية قيمتها 3ر3 مليار دولار فى العام 2019 وهو ما يعادل ضعف القيمة المسجلة للصادرات المصرية لاسواق الولايات المتحدة فى العام 2016 .

وأضاف السفير الامريكى قائلا " مع تعافى بلدينا – مصر و الولايات المتحدة – من تداعيات جائحة كورونا نرى مجالا واسعا لتعميق شراكتنا التجارية و الاستثمارية مع مصر وهو ما سيكون جل اهتمامنا فى المرحلة القادمة ..... " .

وأضاف ان الشركات والمؤسسات الامريكية قد ضخت استثمارات مباشرة فى مصر قيمتها 5ر1 مليار دولار خلال العام الماضى وهو العام الذى كانت فيه الولايات المتحدة خامس اكبر مستثمر خارجى مباشر فى مصر بعد ان كانت الشركات الامريكية فى الترتيب الثالث كأكبر مستثمر اجنبى فى مصر عام 2019 .



وأشار الى انه على الرغم من تركز معظم الاستثمارات الامريكية فى مصر فى قطاعات تعدين النفط و الغاز ، فأن المؤسسات الامريكية تسكشف حاليا فرصا للتوسع استثماريا فى مصر فى قطاعات اخرى كالقطاع العقارى و الاتصالات والتصنيع و الخدمات المالية . وقال الى ان ما يزيد على 1400 شركة مصرية فى خارج قطاعى النفط و الغاز تعمل بالتعاون مع مستثمرين من الولايات المتحدة و توفر فرص عمل لعشرات الالاف من المصريين .

وأكد السفير الامريكى فى القاهرة على ان الولايات المتحدة تدعم ما تقوم به مصر من جهود لاصلاح اقتصادها وما تتخذه من اجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية و حماية الملكية الفكرية و خفض التعريفات الجمركية وتسريع اجراءات تأسيس المشروعات الجديدة ، وقال ان هذه الاعتبارات مهمة جدا للمستثمرين و الشركات الامريكية للتشجع على العمل فى مصر .

