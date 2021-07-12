"الزراعة" تنظم ورشة عمل تدريبية فى مجال "تنمية الريف المصرى" اليوم

كتبت ــ أسماء نصار

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الاثنين، ورشة عمل تدريبية فى مجال تنمية الريف المصري ، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن الدورة التدريبية والتي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، ستتناول عددا من الموضوعات، والتي يأتي على رأسها: مفهوم وأسس التنمية الريفية، وأساليب وآليات الحماية الاجتماعية، فضلا عن المشروعات الصغيرة ودور الشباب في التنمية الريفية.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال ورشة العمل، تناول معوقات التنمية الريفية، وكيفية التغلب عليها، فضلا عن المتابعة والتقييم لمشروعات التنمية الريفية، كذلك مبادرة حياة كريمة والعدالة الاجتماعية في الريف المصري، اضافة الى سبل تطوير الخدمات الزراعية بقرى الريف المصري في إطار مبادرة الرئاسة "حياة كريمة"، كذلك المجمعات الخدمية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات ورشة العمل عددا من الباحثين والخبراء بمركز البحوث الزراعية، والجامعات المصرية في مجالات التنمية الريفية، والارشاد الزراعي.