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الزراعة: تطوير 4 ملايين فدان من الغربية لأسوان عبر الرى الحديث

الإثنين، 12 يوليه 2021 09:57 م
الزراعة: تطوير 4 ملايين فدان من الغربية لأسوان عبر الرى الحديث وزاره الزراعه
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، أنه تم تطوير وتحديث 4 ملايين فدان من الغربية لأسوان، من خلال تأهيل مساقى، والرى الحديث بقرض ميسر للفلاحين على 10 سنوات بدون فائدة، حيث إن الدولة ستتحمل الفوائد.

وقال رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الرى الحديث يساهم في ترشيد المياه بجانب زيادة الإنتاج للمحاصيل الزراعية بنسبة 40 %، بالإضافة إلى زيادة دخل المزارع من المحاصيل الزراعية.

وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضى ومسئول منظومة الرى بوزارة الزراعة، أن الرى الحديث هو تكنولوجيا ليست جديدة، موضحا أن مصر تقع في منطقة شبه جافة ومعدل سقوط الأمطار بالساحل الشمالى ليست كبيرة، ونعتمد بشكل كبير على نهر النيل كما أن المياه الجوفية بها مشاكل ملوحة وتكلفتها كبيرة وهو ما يتطلب ترشيد استهلاك المياه في الرى.


الزراعه

الفلاح

السعيد حماد

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