اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:07 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام، وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة، وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية".
 
 واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن، مما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

السيسي

قطاع الاعمال العام

اصول الدولة

الحوكمة

عاجل

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