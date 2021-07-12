بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رواندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة رواندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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