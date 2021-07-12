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الرئيس التونسى يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:00 م
الرئيس التونسى يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الرئيس التونسى قيس سعيد يلتقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
كتب أحمد جمعة

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تلقّى الرئيس التونسى، قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين، بمركز التلقيح المحلّي بحي الرفاهة بالمنيهلة، الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا.

قيس سعيد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
قيس سعيد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

وأثنى الرئيس التونسى على الجهود الدؤوبة التي تبذلها يوميا الإطارات الطبية وشبه الطبية في كامل تراب الجمهورية من أجل التصدّي لجائحة كوفيد-19، وأعرب عن إيمانه الثابت بأن بلادنا قادرة على تجاوز هذا الظرف الوبائي الدقيق بفضل العزيمة القوية والإرادة الثابتة لكل التونسيين والتونسيات.

وبيّن الرئيس التونسى بأنه مدرك تماما لحجم الضغوط التي تواجهها مختلف المستشفيات والهياكل الصحية في تونس بسبب الانتشار السريع للفيروس وارتفاع عدد المصابين والمتوفّين ومحدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكّد التزام الدولة التونسية بمواصلة التحرّك من أجل توفير التلاقيح ومختلف التجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية.

كما جدّد رئيس تونس الدعوة إلى التقيّد بالإجراءات العلمية والبروتوكولات الصحية لمحاصرة هذه الجائحة والسيطرة عليها.

 

 


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