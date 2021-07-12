الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" بقيمة مليون جنيه في مداهمات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية – أسيوط)، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرتى (مركز شرطة بلبيس – قسم شرطة أول أسيوط) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (300,000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريباً)، وضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان) وبإستكمال التفتيش بمحل إقامته الثانى بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط عثر على (طبنجة معدلة– 3 فرد خرطوش - وعدد من الطلقات النارية).

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) .. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (770٫000 – سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً)..