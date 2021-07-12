اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 01:46 م
أكرم القصاص
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الجامعة العربية تؤكد دعمها للقضايا السكانية والتنموية فى المنطقة العربية

الإثنين، 12 يوليه 2021 01:34 م
الجامعة العربية تؤكد دعمها للقضايا السكانية والتنموية فى المنطقة العربية جامعة الدول العربية
بيشوى رمزى

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أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بيانا، بمناسبة اليوم العالمى للسكان، شددت فيه على دعمها للقضايا السكانية والتنموية في المنطقة العربية، وكذلك تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء عبر المجلس العربي للسكان والتنمية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، ومساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية.

وأضافت الجامعة العربية أن قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية أطلق دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان (الإدارة المحكمة بالنتائج) الذي تم تطويره بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالمملكة الأردنية الهاشمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويمثل الدليل نموذجا لمقترح منظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية للسكان أو من في حكمها، بهدف نقل المعرفة والعمل على دمج البعد السكاني في خطط التنمية الوطنية.

وأشارت الجامعة فى بيانها إلى إعداد الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، تحت مظلة المجلس العربي للسكان والتنمية لتكون بمثابة إطار مرجعي للدول العربية في مجال السكان والتنمية، تساهم في تشخيص الواقع السكاني في الدول العربية والأخذ بعين الاعتبار الخصائص السكانية لكل دولة، كما وتعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال التخطيط السكاني للتعاطي مع القضايا والتحديات السكانية القائمة.

وأكدت الجامعة التزامها ببذل مزيد من الجهد ودعم العمل العربي المشترك الذي من شأنه التأكيد على أهمية القضايا السكانية في المنطقة العربية والالتزام بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي ادخل المفهوم الحقوقي الى قضايا السكان والتنمية وشكل خارطة طريق فيما يخص أولويات السكان منذ عام 1994، وكذلك إعلان القاهرة لعام 2013 كوثيقة عربية موحدة لتحقيق أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.


الجامعة العربية

اليوم العالمى للسكان

جامعة الدول العربية

قطاع الشئون الاجتماعية

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