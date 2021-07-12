التنمية المحلية: اعتماد 8,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية بالصعيد

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الخطة الاستثمارية للوزارة فى المحافظات تستهدف تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، موضحا أن الصعيد احتل الصدارة من خلال اعتمادات مالية لتدشين العديد من المشروعات حيث تم اعتماد 8,1 مليار جنيه لمحافظات الصعيد لتنفيذ مشروعات استثمارية بتلك المحافظات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم اعتماد 4,3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استثمارية، بجانب اعتماد 2,2 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية واعتماد 2,6 مليار جنيه لمحافظات الدلتا لتنفيذ عدد من المشروعات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم اعتماد 1,8 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير الأسواق ومواقف السيارات فى المحافظات خلال الفترة الراهنة.