التموين: ذبح 1500 خروف وتوفير 1000 عجل سودانى وبلدى على مراحل

كتب أحمد عرفة

أكد علاء فتحى، العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات وزارة التموين، توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى المبارك، موضحًا أن هناك 1500 خروف ضانى تم ذبحها بالشركة المصرية لتجارة الجملة بجانب أنه ستتواجد 1000 عجل سودانى وبلدى على مراحل خلال الفترة المقبلة.

وقال العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن هناك شوادر خراف مذبوحة في جميع محافظات الجمهورية، تم ذبحها في محافظة القاهرة وجميع محافظات الصعيد، بجانب تواجد 13 شادر يشملون 850 خروف دفعة أولى قابلة للزيادة لإتاحتها للشراء قبل الذبح.

ولفت العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه تم توفير 500 طن من الدواجن بجانب 500 طن لحم برازيلى مجمد للمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.