التعليم تضبط الطالب المسئول عن تسريب أسئلة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التأكد من صحة الأسئلة المتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية على جروبات الغش، وجار تتبع الطالب المسئول عن التصوير، مؤكدة أنه تم التوصل إليه فى غضون دقائق قليلة.



وأوضحت المصادر، أنه تم ضبط الطالب المسئول من محافظة المنيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسيتم توقيع قانون الغش عليه بحرمانه من الامتحان لمدة عامين.



أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.



بدأ قبل قليل طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث يؤدى قرابة 393 ألف طالب وطالبة الامتحان من العاشرة صباحا حتى 12 ظهرا، فى اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.



ويجيب الطلاب عن أسئلة الامتحان فى البابل شيت فقط، وتعقد امتحانات الثانوية العامة بأسئلة تقيس الفهم ونواتج التعلم، إضافة إلى أن جميع الأسئلة اختيار من متعدد.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .





