التأمين الصحى الشامل: 98 % من المواطنين راضون عن خدمات المنظومة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد عاطف منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، أن عدد المشتركين في منظومة التأمين الصحى الشامل تخطى 4 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن المنظومة بها وحدة تسمى وحدة رضاء المنتفعين، حيث تم قياس مدى رضاء المواطنين من التأمين الصحى الشامل، ووصلت نسبة رضاء المواطنين من الخدمات المقدمة من المنظومة إلى 98 %.

وقال منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وصول عدد المستفيدين من المنظومة لأكثر من 4 ملايين مواطن يؤكد أن المنظومة تقدم خدمة صحية بجودة عالية للغاية، كما تنم عن ثقة المواطن المصرى بالمنظومة الصحية المصرية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، إلى أن أعلى محافظات في التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل هى جنوب سيناء، والتي اقتربت من 60 % من أهالى المحافظة انضموا للمنظومة، كما أن محافظة بورسعيد أول محافظة تتخطى عدد مليون مواطن مشارك.