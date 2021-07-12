الإعدام لشخصين والمؤبد لـ6 آخرين فى واقعة مقتل شخص وإحراز سلاح بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عماد سامى، وعضوية المستشارين شريف الزاوى، وأحمد ثابت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد بالإعدام شنقا لشخصين بعد موافقة فضيلة المفتى، والسجن المؤبد لـ6 أشخاص آخرين لقيامهم بقتل أحد الأشخاص وإحراز اسلحة وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز طما.

تعود الواقعة إلى شهر أغسطس عام 2019 بدائرة مركز طما، عندما وجهت النيابة لكلا من "ع . س"، و" م . أ "، و" م . ه "، و"أ . ع"، و"ع . أ"، و"ك . ه"، و"خ . ه"، و"م . ع" تهمة القتل العمد للمجنى عليه "أ . ع" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية، وتهمة إحراز اسلحة وذخيرة بدون ترخيص، واستعراض قوة، وعنف، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قد قضت برئاسة المستشار عثمان محمدين، وعضوية المستشارين احمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم، بأمانة سر عصام حسانين بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل سيدة والشروع فى قتل اثنين آخرين، بدائرة مركز دارالسلام.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر عام 2019 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة لكل من "ع . ع" وشقيقه "ى . ع" تهمة قتل سيدة مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، وأعدا لهذا الغرض سلاحين نارين "بنادق آلي"، وتربصوا بالمكان الذى كانت تمر به مستقلة سيارة، أطلقا صوبها عدة أعيرة نارية فأحدثوا إصابتها التى أودت بحياتها.

كما وجهت لهما النيابة تهمة الشروع فى قتل كل من "ط . ا"، و"ع . ع"، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.