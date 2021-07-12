اليوم السابع
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الأمم المتحدة: مبادرة "حياة كريمة" تهتم بالفقراء.. وندعم التنمية فى مصر

الإثنين، 12 يوليه 2021 06:38 م
الأمم المتحدة: مبادرة "حياة كريمة" تهتم بالفقراء.. وندعم التنمية فى مصر حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

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قالت فريدريكا مايير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن مبادرة حياة كريمة مهمة جدًا، وأشكر الحكومة المصرية لأنها تهتم بالفقراء، كما توفر السكن والمياه والكهرباء والبنية التحتية للقرى الأكثر فقرًا، مضيفة: "المبادرة بها العديد من البرامج، والأمم المتحدة يمكن أن تساعد مصر فى المبادرة".

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى: "صندوق الأمم المتحدة يعزز العمل فى مصر.. ويؤمن بأن يساعد على تقليل نسبة الوفيات من الأمهات لصفر.. ولدينا خطة لدعم التنمية فى مصر.. ومصر لديها تحدٍ مع نمو السكان والنمو الاقتصادى ولكن العالم أجمع يواجه هذه المشكلة".


الامم المتحدة

حياة كريمة

برنامج اليوم

سارة حازم

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