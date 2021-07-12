الأمم المتحدة : تضرر 22 الف 550 شخص من فيضانات الفلبين

هند المغربي

افاد موقع تابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ان الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الرعدية التي ضربت جزيرة مينداناو منطقة دافاو في الفلبين تسببت في فيضانات أدت إلى عمليات إجلاء عقب أضرار كبيرة للمواطنين

ووفقا لشبكة معلومات الكوارث التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أنه حتي اليوم 12 يوليو ، تم إجلاء 605 شخص الي ثلاثة مراكز إجلاء ، وحوالي 22 الف و550 تضرروا وثلاثة جسور تدمرت في المنطقة

وتوقعت شبكه المعلومات انه خلال الـ 24 ساعة القادمة ، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على جزيرة مينداناو بأكملها.