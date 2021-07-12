اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 03:53 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة : تضرر 22 الف 550 شخص من فيضانات الفلبين

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:07 م
الأمم المتحدة : تضرر 22 الف 550 شخص من فيضانات الفلبين الأمطار الغزيرة والرياح القوية
هند المغربي

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افاد موقع تابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ان الأمطار الغزيرة والرياح القوية والعواصف الرعدية التي ضربت جزيرة مينداناو منطقة دافاو في الفلبين تسببت في فيضانات أدت إلى عمليات إجلاء عقب أضرار كبيرة للمواطنين 
 
 
 
ووفقا  لشبكة معلومات الكوارث التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أنه حتي اليوم  12 يوليو ، تم إجلاء 605 شخص الي ثلاثة مراكز إجلاء ، وحوالي 22 الف و550 تضرروا  وثلاثة جسور تدمرت في المنطقة 
 
 
 
وتوقعت شبكه المعلومات  انه خلال الـ 24 ساعة القادمة ، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على جزيرة مينداناو بأكملها.
 
 
 
 

الامم المتحده

الفلبين

اسيا

فيضانات

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