اجتماع طارئ للحكومة العراقية لبحث تداعيات حريق مستشفى الحسين

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي عقد اجتماع طارئ للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الحسين بمحافظة ذى قار.

وكانت الصحة العراقية أعلنت حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في المحافظة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، استشهاد أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق مستشفى الأمام الحسين التعليمي الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

هذا واندلع في وقت سابق من الاثنين، حريق داخل مركز عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى الامام الحسين (ع) في محافظة ذي قار.