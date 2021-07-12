اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 11:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إصابة مراقب بالثانوية العامة بأزمة قلبية فى إدفو والإسعاف تنقله للمستشفى

الإثنين، 12 يوليه 2021 10:23 ص
إصابة مراقب بالثانوية العامة بأزمة قلبية فى إدفو والإسعاف تنقله للمستشفى امتحانات الثانوية العامة
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض مراقب لجنة بالثانوية العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إلى أزمة قلبية مفاجئة، اليوم، الاثنين، أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية، مما استدعى نقله عبر سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجنة إلى أقرب مستشفى لعلاجه.

وأكد الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن سيارة الإسعاف المتمركزة أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة مصنع السكر بإدفو، نقلت مراقب اللجنة محمد حسن أحمد 53 سنة، إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء سير الامتحانات.

وكانت سيارات الإسعاف بمرفق إسعاف محافظة أسوان، ساهم فى نقل طالبين من طلاب الثانوية العامة إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بمحافظة أسوان، بعد تعرض أحدهما لحالة إغماء وتعرض الآخر لحالة إعياء، أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت الماضى، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوصول بلاغ لغرفة عمليات المرفق بتعرض الطالب عبد الرحمن صابر سيد بمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية بنين بكوم أمبو، لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، كما تم نقل الطالب محمد حسين محمود، بمدرسة كلابشة الثانوية، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بعد تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء أداء الامتحان.

 

 


امتحانات الثانوية العامة 2021

أخبار امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان الفرنساوى

تسريب أسئلة امتحان الفرنساوى

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

نموذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

بوابة الثانوية العامة

التربية والتعليم

اصابة مدرس بازمة قلبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المحافظون يتابعون امتحانات الثانوية العامة.. محافظ الدقهلية يطالب بالتعامل الفورى مع الطوارئ.. و"الغربية" يكلف رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى ويلغى الإجازات.. وأتوبيسات مكيفة لنقل الطلاب بأسوان.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 01:11 م

محافظ أسوان: نقل طلاب الثانوية العامة بأتوبيسات مكيفة للجان.. صور

الأحد، 11 يوليه 2021 11:55 ص

محافظ أسوان يتفقد امتحانات الثانوية العامة ويوجه بتوفير مناخ ملائم للطلاب

الأحد، 11 يوليه 2021 11:43 ص

خروج طالبين من المستشفى بعد تعرضهم لحالات إغماء أثناء الامتحان بأسوان

السبت، 10 يوليه 2021 02:50 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة