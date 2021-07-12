إصابة مراقب بالثانوية العامة بأزمة قلبية فى إدفو والإسعاف تنقله للمستشفى

أسوان – عبد الله صلاح

تعرض مراقب لجنة بالثانوية العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، إلى أزمة قلبية مفاجئة، اليوم، الاثنين، أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية، مما استدعى نقله عبر سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجنة إلى أقرب مستشفى لعلاجه.

وأكد الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن سيارة الإسعاف المتمركزة أمام لجنة الثانوية العامة بمدرسة مصنع السكر بإدفو، نقلت مراقب اللجنة محمد حسن أحمد 53 سنة، إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء سير الامتحانات.

وكانت سيارات الإسعاف بمرفق إسعاف محافظة أسوان، ساهم فى نقل طالبين من طلاب الثانوية العامة إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بمحافظة أسوان، بعد تعرض أحدهما لحالة إغماء وتعرض الآخر لحالة إعياء، أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت الماضى، فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا بوصول بلاغ لغرفة عمليات المرفق بتعرض الطالب عبد الرحمن صابر سيد بمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية بنين بكوم أمبو، لحالة إغماء وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، كما تم نقل الطالب محمد حسين محمود، بمدرسة كلابشة الثانوية، إلى مستشفى كوم أمبو المركزى بعد تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء أداء الامتحان.