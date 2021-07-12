إزاى تستخرج تصريح العمل عن طريق الإنترنت من منزلك

كتب محمود عبد الراضي

وفرت وزارة الداخلية إمكانية حصول المواطنين على بعض الخدمات، عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت، أوعبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن الخدمات التى أطلقتها، خدمة تمكن المواطن من الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتصاريح العمل، عبر بوابة الوزارة أوعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين، بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

ويستطيع المواطن استخراج تصاريح العمل من خلال عدة خطوات:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت

- الدخول على خدمة تصاريح العمل

- اختيار الخدمة المطلوبة

- تسجيل البيانات

- اختيار طريقة الدفع الإلكترونى

- توصيل الأوراق لمنزل المواطن عبر البريد