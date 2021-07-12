اليوم السابع
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الإثنين، 12 يوليه 2021 03:53 م
أكرم القصاص
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إجلاء السكان فى اليابان إثر هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية غربى البلاد

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:20 م
إجلاء السكان فى اليابان إثر هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية غربى البلاد انهيار طينى فى اليابان
طوكيو (أ ش أ)

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أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، تحذيرات على أعلى مستوى وأوامر لإجلاء السكان من بلدتين بمقاطعة شيمانى غرب اليابان بعد هطول أمطار غزيرة فى الصباح.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن حكومتي البلدتين أصدرتا أمرا من المستوى الخامس في جميع أنحاء المدينة، وحذرتا من خطر الانهيارات الطينية بسبب الأمطار الغزيرة منذ الثلاثاء الماضي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى مستوى تحذير من هطول الأمطار في المنطقة بعد أمطار غزيرة بلغت حوالي 100 ملليمتر في الساعة اليوم.

ومن المتوقع أن نهر ميتويا، الذى يمر عبر المدينة، على وشك الفيضان، حيث غمرت المياه بالفعل عدة مواقع، وفقا للحكومة المحلية.


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