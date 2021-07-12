وقالت أونيل - وفقًا لما أوردته صحيفة (بلفاست تليجراف) عبر موقعها الإلكتروني - إن "السلطات التنفيذية تراقب تزايد حالات الإصابة، لكنني أعتقد أننا نرغب في تشجيع الشعب لتوخي الحذر ونحتاج جميعا أن نكون حذرين عندما نجري بعض التخفيفات ونبدأ في الحصول على بعض مظاهر الحياة الطبيعية".

وتابعت : "أننا سنتناقش في 12 أغسطس المقبل الإجراءات التي ستتبع للتعامل مع الفيروس، لكن خلال تلك المرحلة من الصعب اتخاذ أي قرار".

وكانت وزارة الصحة في إيرلندا الشمالية قد أعلنت أن إجمالي مليونين و122 ألفا و962 شخصا تلقوا جرعتي لقاح كورونا تم تسجيلهم.