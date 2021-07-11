7 سنوات من الإنجازات.. تعرف على مزايا مشروع الدلتا الجديدة

يعد المشروع القومي "الدلتا الجديدة"، الأضخم في تاريخ الزراعة المصرية، ويتوقع أن تفوق مساحة هذا المشروع عند اكتماله أكثر من مليوني فدان، ويساهم في توفير فرص العمل لأكثر من 5 ملايين مواطن.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه المشروع التنموي في القلب من سياسة الدولة الهادفة لدعم الملف الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، حيث تؤدي زيادة النمو السكاني المضطردة والمقدرة نسبتها 2% سنويا، إلى وضع المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية تحت ضغط دائم، وهو ما يضطر بالبلاد إلى استيراد عشرات الألاف من الأطنان من المنتجات الزراعية سنويا.

وأضافت الدراسة، ينتظر أن يكون مشروع “الدلتا الجديدة” سببا في تخفيف الضغط على الأرض الزراعية القديمة في دلتا النيل، والتي تعاني حاليا من خطر التبوير والتجريف نتيجة لحاجة المواطنين من سكان الوجه البحري إلى انشاء المساكن الجديدة والمنشآت الخدمية التي تلبي احتياجاتهم المتصاعدة.