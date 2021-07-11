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10 معلومات .. خطوات تصحيح ورقة البابل شيت بامتحان الثانوية العامة

الأحد، 11 يوليه 2021 08:00 م
10 معلومات .. خطوات تصحيح ورقة البابل شيت بامتحان الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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تطبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021، نقدم فى التقرير التالى خطوات تصحيح أوراق البابل شيت لضمان الشفافية والمساواة بين الطلاب.

ـ التصحيح يتم بشكل إلكترونى من خلال الماسح الضوئى.
ـ التصحيح يتم فى المركز القومى للامتحانات والكنترولات.
ـ مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة 2021، قبل تصحيحها إلكترونيا، حيث يتم فرزها بعد  تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين.
ـ سيتم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات ويتم فرزها يدويا لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد والورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب.
ـ الفرز اليدوى لأوراق الإجابات يضمن تصحيح ورقة الإجابة بدون أي مشكلة،  وتضمن حق الطالب بشكل عادل.
ـ سيتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب حيث لن يتم نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة البابل شيت.
ـ لن يكون هناك ادعاء من جانب بعض طلاب الثانوية العامة بتبديل أوراق الإجابات كما كان يحدث من قبل.
ـ ورقة البابل شيت توضع بأكلها على جهاز الماسح الضوئى.
ـ الماسح الضوئى سيحدد الإجابة الصحيح لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات.
ـ تأمين تصحيح امتحانات الثانوية العامة بشكل كامل أثناء التصحيح وأثناء تجميع النتائج.


التربية والتعليم

التصحيح الالكترونى

الماسح الضوئى

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

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