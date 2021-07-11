اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 يوليه 2021 12:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير السياحة: 550 ألف سائح زاروا مصر فى يونيو ونتوقع أرقاما جيدة جدا

الأحد، 11 يوليه 2021 11:25 م
وزير السياحة: 550 ألف سائح زاروا مصر فى يونيو ونتوقع أرقاما جيدة جدا وزير السياحة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه منذ 4 شهور عدد السائحين أكثر من 500 ألف شهريا، وفى يونيه أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم استلام النسخة المسودة الثانية للترويج للمنتج السياحى المصرى، ويتم تسليمه بشكل نهائى قبل نهاية أغسطس لتنفيذ الاستراتيجية خلال 3 سنوات.

وتابع: "أسعارنا رخيصة، وليس لدينا مشكلة أسعار، وعملنا إجراءات مثل تأشيرة سياحية مجانية وترخيص أسعار وفود الطائرات والهبوط فى المطارات السياحية، وأسعارنا مش غالية، والمشكلة أن الأسواق المصدرة الرئيسية قافلة السياحة، مثل أوروبا الغربية".

وواصل:" الدول التى سيأتى منها زيادة يزيد وعدد السائحين يزيد، أى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات، وهناك زيادة سياحة الخليج العربى والسعوديين، والروس ينزلون القاهرة، مشددا:" على أن هناك تواصلا مع الجانب الروسى لاستئناف السياحة، ونتوقع للوصول لأرقام جيدة جدا.

وأعلنت وزارة الطيران المصرية عن مبادرة "شتى فى مصر"، بأسعار مخفضة، حتى شهر مايو، وبعدها قامت وزارة الطيران بالتنسيق مع مجلس الوزراء قرروا وضع أسعار معقولة، حيث شرم الشيخ "رايح جاى" 2150 جنيها شامل سعر الضرائب، وهو سعر موحد. 

ولفت إلى أن هن كإقبال شديد على الإسكندرية والساحل، وزيارات كثيرة فى شرم الشيخ والغردقة من المصريين، مردفا: "هناك مشكلة من زمان مفيش فنادق فى الساحل، ولم يتم التعامل معها بطريقة سليمة".

 


وزير السياحه

السياحه المحليه

السياحه الروسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة والآثار: 2019 الأعلى فى الأعداد السياحية.. وتوقعنا 16 مليار دولار عائد خلال 2020 لولا أزمة جائحة كورونا.. السياح وثقوا فى سلامة الإجراءات.. والدولة المصرية قدمت دعما غير مسبوق للقطاع والعاملين

الأحد، 11 يوليه 2021 08:00 م

وزيرة الهجرة تتواصل مع وزيرى السياحة والطيران لتنسيق عودة العالقين بالإمارات

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 05:57 م

وزيرا السياحة والطيران يشهدان انطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 01:33 ص

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا لمناقشة سبل تعظيم سياحة اليخوت في مصر

الأحد، 04 يوليه 2021 08:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة