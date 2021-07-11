وزير السياحة: 550 ألف سائح زاروا مصر فى يونيو ونتوقع أرقاما جيدة جدا

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه منذ 4 شهور عدد السائحين أكثر من 500 ألف شهريا، وفى يونيه أكثر من 550 ألف سائح وعدد الأسواق المصدرة يزيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه تم استلام النسخة المسودة الثانية للترويج للمنتج السياحى المصرى، ويتم تسليمه بشكل نهائى قبل نهاية أغسطس لتنفيذ الاستراتيجية خلال 3 سنوات.

وتابع: "أسعارنا رخيصة، وليس لدينا مشكلة أسعار، وعملنا إجراءات مثل تأشيرة سياحية مجانية وترخيص أسعار وفود الطائرات والهبوط فى المطارات السياحية، وأسعارنا مش غالية، والمشكلة أن الأسواق المصدرة الرئيسية قافلة السياحة، مثل أوروبا الغربية".

وواصل:" الدول التى سيأتى منها زيادة يزيد وعدد السائحين يزيد، أى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات، وهناك زيادة سياحة الخليج العربى والسعوديين، والروس ينزلون القاهرة، مشددا:" على أن هناك تواصلا مع الجانب الروسى لاستئناف السياحة، ونتوقع للوصول لأرقام جيدة جدا.

وأعلنت وزارة الطيران المصرية عن مبادرة "شتى فى مصر"، بأسعار مخفضة، حتى شهر مايو، وبعدها قامت وزارة الطيران بالتنسيق مع مجلس الوزراء قرروا وضع أسعار معقولة، حيث شرم الشيخ "رايح جاى" 2150 جنيها شامل سعر الضرائب، وهو سعر موحد.

ولفت إلى أن هن كإقبال شديد على الإسكندرية والساحل، وزيارات كثيرة فى شرم الشيخ والغردقة من المصريين، مردفا: "هناك مشكلة من زمان مفيش فنادق فى الساحل، ولم يتم التعامل معها بطريقة سليمة".